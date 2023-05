Gli studenti della Scuola di Teatro diretta da ArtsTribu sono pronti ad andare in scena.

L'Auditorium Provinciale di via Montegrappa a Sassari sarà il palcoscenico per il debutto degli allievi e delle allieve in due spettacoli differenti, sempre alle 21: martedì 30 maggio “Streets of Love” e “Il malato immaginario”.

Le strade dell'amore avrà come protagonisti gli allievi del Corso Propedeutico, con una “promenade” scenica attraverso le varie declinazioni del sentimento più importante. Lo spettacolo vede in scena Carla Bussu, Ilaria Dalu, Ilaria Deana, Fabio Frau, Elias Licheri, Nicola Nurchis, Paola Mura, Andrea Pala, Francesca Pasciu, Alida Pinna, Francesca Pinna, Delfina Sanna, Giovanni Satta. Il coordinamento è ad opera dei docenti di Scuola Teatro Tribù mentre la scenotecnica è a cura di Grandi Allestimenti di Toni Grandi.

È invece un libero adattamento del capolavoro di Molière, “Il malato immaginario”, messo in scena dagli allievi del corso intermedio della Scuola. Un’ora di divertimento in cui ragazze e ragazzi accompagneranno per mano gli spettatori nelle atmosfere del celeberrimo commediografo francese, fra improbabili personaggi e divertissement di un’altra epoca. In scena un nutrito gruppo: Martina Chessa, Elena Dinapoli, Giovanna Leoni, Ylenia Losengo, Alessandro Marras, Francesca Murtula, Antonio Pinna, Davide Pinna, Francesca Poddighe, Roberto Quadu, Marco Russo, Silvia Scodino, Sara Sulas, Daniela Vernici, Paola Zuddas.

