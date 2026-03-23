Dopo il successo di Sanremo dove ha conquistato il sesto posto, Nayt sbarca in Sardegna.

Il rapper nato a Isernia ma cresciuto a Roma sarà domani alla Feltrinelli di Cagliari in via Roma 11.

Appuntamento alle 17.

Nayt, al secolo William Mezzanotte, presenterà il suo nuovo album, il decimo della carriera, dal titolo "io Individuo". Una i minuscola e una maiuscola, a sottolineare i vari aspetti che vanno a costituire l'identità di un individuo, con le sue diverse sfaccettature.

Nei 13 pezzi che compongono il nuovo lavoro - arrivato a un anno e mezzo di distanza da “Lettera Q” - il focus è sull'individuo nella società, con le sue contraddizioni e i suoi limiti.

Per partecipare al firmacopie si potrà acquistare il CD o LP nella libreria che ospita l’evento e così ricevere un pass prioritario fino a esaurimento disponibilità.

(Unioneonline/D)

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