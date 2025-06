Tra le new entry assolute del Red Valley c’è Shiva. Il rapper milanese sarà protagonista della seconda serata della decima edizione del festival il 14 agosto alla Olbia Arena, in una data che “vanta” già Ghali, Sfera Ebbasta e Alan Walker.

Dopo l’uscita del sesto album “Milano Angels” e il progetto “Santana Money Gang” con Sfera Ebbasta, che ritroverà proprio al Red Valley, Shiva, all’anagrafe Andrea Arrigoni, è tornato sulla scena live con l’Angels & Demons Arena Tour nei principali palazzetti italiani, ed è ora pronto a sbarcare a Olbia con tutta la sua energia.

Classe 1999, l’artista originario di Legnano è considerato una delle voci più riconoscibili della nuova generazione di rapper italiani. La sua carriera inizia prima della maggiore età con le prime autoproduzioni e i primi album, ma la svolta arriva tra il 2019 e il 2020 grazie alle collaborazioni con Emis Killa e Sfera Ebbasta, che lo portano in vetta alla classifica dei singoli più ascoltati in Italia. Gli album pubblicati in seguito, “Dolce Vita”, “Milano Demons”, “Santana Season” e “Milano Angels”, vengono certificati almeno una volta platino, per non parlare del joint album con Sfera Ebbasta, pubblicato ad aprile e trainato dalla hit “Neon” (disco d’oro).

