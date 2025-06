Grande successo a Castelsardo per la serata più romantica dell’anno, l’appuntamento all’insegna dell’arte, della buona cucina e della musica “La Notte Romantica” che si è tenuta sabato 21 nel borgo turistico. Un format collaudato che ha avuto come ospite d’eccezione il cantautore Fabio Concato con il concerto “Altro di Me” con un concerto tenutoria nella piazza Nuova.

L’artista vincitore del Premio Tenco 2022, ha fatto del romanticismo uno dei temi principali delle sue canzoni, da “Fiore di Maggio” a “Rosalina” , fino a “Sexi Tango” a Domenica bestiale” . Nel centro storico gli eventi cominciati dalle 19.30 hanno visto lo spettaolo di musica e di danza dal titolo “Love&candle” a lume di centinaia di candele, seguito da “Viol-in love” concero itinerante per violino e ancora “Mina for ever” concerto in onore di Mina.

Inoltre nel programma anche “Romantic tango flash mob” con installazioni floreali alle porte del castello, la via degli artisti lungo via Marconi, Mercanti in fiera nella via Nazionale e mostra fotografica e artistica.

© Riproduzione riservata