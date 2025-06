Dopo il successo di Veronica Perseo e Lola Ponce, il terzo ospite musicale che ha brillato sul palco del Filming Italy Sardegna Festival, in corso di svolgimento tra Cagliari ed il Forte Village, è stato Fausto Leali, voce unica e presenza carismatica del panorama della migliore canzone italiana d’autore da oltre 60 anni.

Tiziana Rocca, alla guida della kermesse giunta all’ottava edizione, ha voluto, per il 2025, oltre ad un tris di artiste donne davvero eccezionali, anche un interprete storico che ha scritto pagine memorabili della storia della musica made in Italy dagli anni ’60 ad oggi.

Con il suo timbro profondo, il “negro bianco” della musica leggera italiana ha dato voce a successi senza tempo come “A chi”, struggente ballata che nel 1967 scalò le classifiche internazionali, “Deborah”, resa immortale al Festival di Sanremo del 1968, e la sanremese “Ti lascerò”, con cui conquistò la vittoria nel 1989 in duetto con Anna Oxa.

L’interpretazione di “Mi manchi” ha entusiasmato le grandi star straniere presenti e le tante celebrità del cinema italiano, da Claudia Gerini a Fabio Testi e tantissimi altri, che gli hanno tributato una lunga ed affettuosa standing ovation.

Una voce straordinaria capace di scaldare la prestigiosa platea internazionale appassionando anche i tantissimi studenti dell’Università di Cagliari che, nonostante la giovane età, hanno mostrato di conoscere a memoria tutte le canzoni dell’iconico artista, reduce dal trionfale tour dello scorso anno per il compleanno degli 80 anni e per festeggiare sei decenni di straordinaria carriera con milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Questa sera alle ore 20.30 quarta ed ultima serata con tante grandi star a ricevere i riconoscimenti del Festival, la premiazione del migliore cortometraggio in concorso scelto dalla giuria presieduta da Michaela Ramazzotti e il sound sfavillante di Paola Iezzi che continua una felice carriera canora anche da solista arricchita da momenti di reunion con la sorella Chiara in occasioni speciali come accaduto a Sanremo 2024, quando furono scelte da Carlo Conti per partecipare alla kermesse del Teatro Ariston con la loro ultima hit, “Furore”, melodia super gettonata, tormentone della scorsa estate e vincitrice del Premio Lunezia per il particolare valore artistico e letterario di testi e musica.

