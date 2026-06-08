Doppio concerto gratuito al “Canepa” di Sassari. Per la rassegna “I mercoledì del Conservatorio”, il 10 giugno alle 19 nella sala Sassu si terrà il concerto “Venezia e Napoli. Il Canto del Novecento”, con Alessandro Puggioni al violino e Raffaele Impagnatiello al pianoforte.

I due artisti, entrambi docenti di Musica da camera al Conservatorio sassarese, proporranno un percorso attraverso due importanti figure della cultura musicale italiana del primo Novecento: Ermanno Wolf-Ferrari e Mario Pilati. In apertura sarà eseguita la Sonata in sol minore per violino e pianoforte n. 1 op. 1 di Wolf-Ferrari, compositore veneziano dallo stile tardo-verdiano, capace di coniugare sensibilità lirica, eleganza formale e slancio espressivo. Seguirà la Sonata in fa per violino e pianoforte di Mario Pilati, autore napoletano dalla scrittura intensa e comunicativa, ingiustamente poco conosciuto nonostante la sua opera decisamente originale.

Giovedì 11 alle 19 ancora la sala Sassu ospiterà il concerto dell’Orchestra di Fiati del Conservatorio e del Liceo Azuni di Sassari. Più di 70 elementi di diverse età, diretti dal docente del Canepa Enea Tonetti, eseguiranno musiche di Marquez, Bernstein, Schifrin, Gershwin, De Haan in un progetto formativo che mira a rinsaldare i rapporti tra i due enti nel segno della musica e dell’amicizia.

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