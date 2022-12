Carolina Vinci seconda classificata a Miss Italia 2022.

Miss Sardegna e Miss Cinema, la 24enne di Arzachena laureata in recitazione ha dovuto cedere lo scettro alla romana Lavinia Abate, 18 anni, Miss Lazio e Miss Eleganza. Terzo posto per Virginia Cavalieri, Miss Emilia Romagna.

Vinci, grande amante del cinema con il sogno nel cassetto di fare l'attrice, ha recitato la sua prima parte all’età di 8 anni, quando fu notata da un casting director mentre danzava. Il suo punto fermo? La famiglia, che l’ha sempre sostenuta. Sono «ottimista e determinata», dice di sé. Ama viaggiare e lo sport, in particolare il tennis che ha praticato a livello agonistico.

La vincitrice Abate è stata incoronata stasera a Roma da Massimo Boldi, presidente della giuria composta anche dall'attrice Fioretta Mari e dall'imitatrice Francesca Manzini, entrambe promotrici del ritorno di Miss Italia in Rai perché «è un'istituzione al pari di Sanremo» e «ha dato un'opportunità nello spettacolo a tante meravigliose e talentuose ragazze».

La serata, in diretta streaming sul sito e sui canali social del concorso, è stata condotta da Salvo Sottile. «Quest'anno per la prima volta tutte le 21 finaliste restano nella famiglia di Miss Italia. Le seguiremo tutte», ha annunciato la patron del concorso Patrizia Mirigliani.

(Unioneonline/D)

