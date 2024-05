Doppio concerto sul palco del Tropical, il locale che a Porto Torres si affaccia nel mare del Golfo dell’Asinara. La serata, in programma domani, venerdì 3 maggio, avrà inizio alle 21.30. Rock, ritmo e passione per la musica nelle giovani band I Mildred e i BlackBoard, due tra le più importanti ed affermate realtà del panorama musicale rock sardo. I gruppi entrambi finalisti in due edizioni di Sanremo Rock proporranno un set di un’ora ciascuno in cui si attraverseranno atmosfere alternative rock, elettroniche e punk. I Mildred, formati da Gianluca Era (voce), Marco Era (chitarra), Elias Casula (basso) e Francesco Zizi (batteria), hanno suonato in diverse piazze della Sardegna così come i colleghi BlackBoard, composti da Stefano Bazzoni (voce e chitarra), Matteo Saba(chitarra), Mario Dionisi (basso) e Raffaele Chighini (batteria). Sia i BlackBoard che i Mildred hanno all’attivo diversi dischi che hanno riscosso un notevole successo discografico e di ascolti e sono ascoltabili su tutte le piattaforme streaming.

© Riproduzione riservata