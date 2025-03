Artisti con stili, voci e repertori diversi, ma che promettono di far ballare e cantare tutti. Inizia a prendere sempre più forma il cartellone degli eventi estivi che andranno in scena nel Sinis la prossima estate. Nel suggestivo palco dell’anfiteatro di Tharros, nella borgata marina di San Giovanni, davanti il mare cristallino e dietro la storia antica dell’Isola, si esibirà Francesco Gabbani. Farà compagnia al pubblico il prossimo sette luglio con la sua tappa del tour “Dalla tua parte”, per la rassegna “I Giganti dell'arte”.

Il sedici, sempre dello stesso mese e sempre a Tharros, territorio di Cabras, sarà la volta di Max Gazzè. Per l’artista e cantante romano sarà però un ritorno in Sardegna. Il 22 aprile, si esibirà, accompagnato dall’Orchestra Jazz della Sardegna, a Porto Torres, in occasione dell’evento “Note sotto la Torre - Pasquetta in musica per l’Asinara”.

Sempre a Tharros invece Andrea Morricone, figlio di Ennio, genio musicale scomparso alcuni anni fa, renderà omaggio al padre con lo spettacolo “Morricone dirige Morricone". La Grande Musica per il cinema in versione originale”. Sono previste due serate: sabato 28 e domenica 29 giugno.

