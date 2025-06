Per la prima volta il Festival delle Bellezze fa tappa a Villanova Monteleone per una quinta e ultima anteprima prima dell’avvio del calendario degli eventi. L’ottava edizione della rassegna ideata dal maestro Vincenzo Cossu, direttore artistico del Festival, propone sabato alle 22 in piazza Remundu Piras il concerto di Maria Giovanna Cherchi.

L'artista di Bolotana celebra i 30 anni di carriera con una scaletta che propone i suoi brani più celebri in chiave acustica, accompagnata al pianoforte da Maurizio Bizzarro.

Ad aprire la serata condotta da Clizia Stangoni sarà la Corale Studentesca “Città di Sassari”, diretta da Vincenzo Cossu e accompagnata al pianoforte da Carlo Morittu, che eseguirà celebri melodie sarde con alcune sorprese per il pubblico.

