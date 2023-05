L’attore britannico Ray Stevenson è morto improvvisamente in seguito a un malore che lo ha colpito nel corso delle riprese del film “Cassino a Ischia” del regista Frank Ciota, in corso nell’isola di Ischia in questi giorni.

Stevenson, classe 1964, si è sentito male sabato scorso sul set ed è stato portato d’urgenza in ospedale. I tentativi dei medici di salvargli la vita sono purtroppo risultati vani.

Tra i suoi ruoli più noti, quello di Tito Pullo nella serie Rai-Hbo “Roma” e nelle pellicole “I Tre Moschettieri” di Paul W.S. Anderson e nella saga Marvel di Thor.

Stevenson ha anche interpretato Dragonet nel film “King Arthur” di Antoine Fuqua e ruoli in diverse serie tv di successo, come “Dexter”, “Black Sails” e “Vikings”.

