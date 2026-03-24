Discanto, il nuovo album di Madame sarà disponibile da venerdì 17 aprile, mentre è già uscito il primo omonimo singolo accompagnato dal videoclip ufficiale (Sugar Music). Scritto dalla stessa Madame, il singolo è prodotto e composto da BIAS (Nicolas Biasin), Mr. Monkey (Matteo Novi) e Lester Nowhere (Arturo Fratini), con il contributo di Lorenzo Brosio. Ad Alghero l'artista arriverà il 18 agosto, per il Madame Tour Estate 2026, nell'ambito dell'Alguer Summer Festival.

Prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music, il tour toccherà alcuni dei più importanti festival, tra cui anche quello di Alghero all'anfiteatro Ivan Graziani per una data organizzata da Associazione Suoni Diversi e Shining Production in collaborazione con Gian Production e Roble Factory.

I nomi già annunciati dell’Alguer Summer Festival sono i Litfiba 1° agosto, Fiorella Mannoia 2 agosto, Claudio Baglioni 4 agosto, Luca Carboni 5 agosto, Blanco 6 agosto, la serata K Pop is coming 8 agosto, Il Volo 9 agosto, Mannarino 11 agosto, Marco Masini 19 agosto, Capo Plaza 20 agosto, Fulminacci 21 agosto e Caparezza 22 agosto e la serata Voglio Tornare Negli Anni ’90 di domenica 23 agosto.

© Riproduzione riservata