Madame in tour, appuntamento il 18 agosto all’Alguer Summer FestivalL’artista, che il prossimo mese presenterà il suo nuovo album, si esibirà all'anfiteatro Ivan Graziani
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Discanto, il nuovo album di Madame sarà disponibile da venerdì 17 aprile, mentre è già uscito il primo omonimo singolo accompagnato dal videoclip ufficiale (Sugar Music). Scritto dalla stessa Madame, il singolo è prodotto e composto da BIAS (Nicolas Biasin), Mr. Monkey (Matteo Novi) e Lester Nowhere (Arturo Fratini), con il contributo di Lorenzo Brosio. Ad Alghero l'artista arriverà il 18 agosto, per il Madame Tour Estate 2026, nell'ambito dell'Alguer Summer Festival.
Prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music, il tour toccherà alcuni dei più importanti festival, tra cui anche quello di Alghero all'anfiteatro Ivan Graziani per una data organizzata da Associazione Suoni Diversi e Shining Production in collaborazione con Gian Production e Roble Factory.
I nomi già annunciati dell’Alguer Summer Festival sono i Litfiba 1° agosto, Fiorella Mannoia 2 agosto, Claudio Baglioni 4 agosto, Luca Carboni 5 agosto, Blanco 6 agosto, la serata K Pop is coming 8 agosto, Il Volo 9 agosto, Mannarino 11 agosto, Marco Masini 19 agosto, Capo Plaza 20 agosto, Fulminacci 21 agosto e Caparezza 22 agosto e la serata Voglio Tornare Negli Anni ’90 di domenica 23 agosto.