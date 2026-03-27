Un omaggio al genio di Ennio Morricone a Cagliari con due ospiti d’eccezione: questa sera sul palco del Palestrina il celebre attore Lorenzo Flaherty, legatissimo a Cagliari e alla Sardegna per i suoi legami familiari, ed il maestro Fabio D’Onofrio, compositore e polistrumentista di fama internazionale, autore di tante colonne sonore tra cui quella per “Le variabili dipendenti”, Premio David di Donatello 2023 per il miglior cortometraggio.

Lorenzo Flaherty, interprete amatissimo dal pubblico per ruoli che lo hanno reso popolarissimo tra cui l'ispettore Walter Manrico in "Distretto di Polizia", l'avvocato Andrea Bini nella fiction "Incantesimo", ed il capitano Riccardo Venturi nel grande successo televisivo “R.I.S. - Delitti imperfetti”, condurrà il pubblico tra i segreti delle composizioni che hanno reso immortali i capolavori di Sergio Leone e non solo.

La narrazione sarà arricchita dalla drammaturgia e dalla musica dal vivo di Fabio D'Onofrio, creando un'atmosfera immersiva dove la parola si fonde con le note immortali dell’indimenticato Premio Oscar e compositore tra i più apprezzati al mondo.

"Ho visto la musica" è un viaggio profondo nell'universo umano e professionale di una personalità che rimarrà per sempre nella storia del cinema.

L’evento, promosso dal Rotary Club Cagliari Nord in sinergia con i club di Cagliari Est, Golfo degli Angeli, Carbonia e Ogliastra, non è solo un omaggio al Maestro premio Oscar, ma un’operazione di "restituzione" al territorio.

L’obiettivo della serata è infatti una raccolta fondi dichiaratamente orientata al futuro: sostenere progetti di autoimprenditorialità e borse di studio.

In una Sardegna che si interroga sulle modalità per trattenere i propri talenti, l'iniziativa si sposa perfettamente con la filosofia del Reddito di Studio e delle politiche attive per la formazione: l'idea che la cultura non sia un costo, ma il capitale primario per far nascere nuove imprese e nuove carriere.

Nei giorni scorsi Lorenzo Flaherty ha spiegato la scelta di raccontare Morricone in uno spettacolo dal vivo nel corso di “Unione Cult”, il programma di Francesca Figus e Francesco Abate sulle frequenze di Radiolina: «Il progetto nasce con Fabio D’Onofrio e unisce parola e musica dal vivo, offrendo un percorso emozionante tra opere e passioni del Maestro. Lo spettacolo approfondisce sia la carriera cinematografica che la vita personale di Morricone, mettendo in luce il rapporto con la moglie Maria, figura centrale e fonte di ispirazione».

«Nei racconti dello spettacolo - ha svelato Flaherty - emergono i legami con registi come Sergio Leone e Elio Petri, e l’equilibrio tra dignità accademica e semplicità nel cinema».

Un progetto che girerà tutta l’Italia con special guest d’eccezione: in alcune tappe future, sul palco sarà presente anche Andrea Morricone, che eseguirà insieme a Flaherty alcuni brani dal vivo, per rendere omaggio alla musica del padre.

Oltre alla musica, lo spettacolo sostiene il Rotary Club Cagliari Nord: i fondi raccolti finanzieranno borse di studio per studenti meritevoli e il progetto “Golfo degli Angeli”.

Flaherty ha sottolineato l’importanza di un mentore: “Oggi i giovani necessitano di punti di riferimento per affrontare percorsi più complessi rispetto al mio inizio negli anni ’80.”

Tanti i motivi per non mancare all’unica data sarda di questo importante progetto di musica e teatro che promette grandi emozioni e contribuisce a sostenere i giovani talenti desiderosi di accrescere le proprie competenze per alimentare il sogno di una brillante carriera nel meraviglioso mondo delle sette note.

L.P.

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