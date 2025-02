Quartetto d'archi e oboe per l'apertura de “I concerti di primavera” organizzati dall’Associazione Ellipsis. Lunedì alle 20,30 nella sala Sassu del Conservatorio “Canepa” sarà di scena l’Ensemble Ellipsis, formato da Carlo Cesaraccio (oboe), Fortunato Casu e Alessandra Cocco (violini), Giovanni Nucciarelli (viola) e Fabrizio Meloni (violoncello).

“L’arte del Quartetto da Mozart a Britten” prevede un programma che dal Settecento arriva fin quasi ai giorni nostri: saranno eseguiti il Quartetto per archi n. 4 in do maggiore K157 e il Quartetto per oboe e archi in fa maggiore K370 di Wolfgang Amadeus Mozart, il Quartetto op. 1 n. 1 in si bemolle maggiore Hob-III:1 di Franz Joseph Haydn e il Phantasy Quartet op. 2 di Benjamin Britten.

I MUSICISTI- Carlo Cesaraccio ha iniziato lo studio dell’oboe col padre, il docente Alberto Cesaraccio. Ha fatto parte della Junior Orchestra del Verbier Festival, in Svizzera, e dell’Orchestra Giovanile del Concertgebouw di Amsterdam. È membro della Junge Deutsche Philarmonie dal 2025.

Fortunato Casu ha collaborato con diverse orchestre nazionali ed internazionali, come l’Orchestra deII’Accademia della Filarmonica della Scala, Orchestre des Champs Elysées, Symphonica Toscanini, Orchestra Sinfonica di Bilbao e Orchestra Barocca della Mitteleuropa. Alessandra Cocco collabora con varie orchestre tra le quali Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, Orchestra Academia della Sardegna, Duke Orchestra di Beppe Vessicchio, Orchestra da Camera Ellipsis, Luglio Musicale Trapanese. Giovanni Nucciarelli diplomato in violino e in viola, ha svolto attività concertistica con varie orchestre sinfoniche e cameristiche, tra cui l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Perugia, l’Orchestra Sinfonica della Rai di Roma, il gruppo strumentale “Archomelos” e l’orchestra “Symphonia Perusina”. Fabrizio Meloni, diplomato in Violoncello al Conservatorio di Cagliari, ha suonato al Teatro Lirico della sua città per oltre 16 anni e in numerose formazioni cameristiche, anche come primo violoncello.

© Riproduzione riservata