A quarant’anni dall’uscita dell’album epocale La vita è adesso, Claudio Baglioni porta in scena il nuovo spettacolo “GrandTour – La vita è adesso, il sogno è sempre”, accompagnato da 20 musicisti e coristi che hanno registrato insieme la nuova edizione del disco. Per la prima volta l’artista interpreterà l’album nella sua interezza, affiancandolo ai più grandi successi dei suoi 60 anni di carriera.

La data di Alghero, il 4 agosto 2026, si inserisce nella cornice dell’Alguer SummerFestival e si terrà all’anfiteatro Ivan Graziani di Maria Pia. L’appuntamento, organizzato da Shining Production con il supporto di Comune di Alghero, Fondazione Alghero e Roble Factory, arricchisce un cartellone che vede già annunciato Caparezza. Il giorno successivo, 5 agosto 2026, Baglioni sarà invece protagonista al Musica Arena di Cagliari, sempre con la produzione di Shining e Roble Factory. Le prevendite aprono con queste modalità: Fan Club, dal 29 settembre ore 11 per 24 ore, clienti Telepass dal 30 settembre alle 11 per 48 ore.

Vendita generale dal 2 ottobre alle 11. I biglietti saranno disponibili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati. L’album La vita è adesso, pubblicato l’8 giugno 1985, rimane il disco più venduto di sempre in Italia: oltre 4,5 milioni di copie, 27 settimane consecutive al primo posto e più di un anno nelle prime posizioni in classifica.

