Dopo l’uscita in svariati paesi quali Francia, Spagna, America Latina, Portogallo, Corea del Sud, Canada e Taiwan, i film della trilogia di Diabolik - la mitica serie italiana a fumetti ideata da Angela e Luciana Giussani ripensata per il grande schermo a cura dei fratelli Marco e Antonio Manetti, meglio conosciuti come i Manetti Bros - saranno distribuiti negli Stati Uniti per conto di Mompracem e Rai Cinema grazie a un accordo siglato tra Beta Cinema e Kino Lorber. I due registi riconoscono l’uscita dei tre film nelle sale cinematografiche americane come «una grande soddisfazione personale», e continuano affermando: «Questo personaggio, da noi così famoso, è meno noto al pubblico americano e siamo orgogliosi che possa conoscerlo di più attraverso i nostri film. Siamo molto curiosi di vedere come reagiranno gli spettatori e se ameranno, quanto noi, questo personaggio così bello».

Prodotta da Mompracem e Rai Cinema, la trilogia del Re del Terrore gode anche dell’apporto produttivo di Carlo Macchiatella, Manetti Bros, Piergiorgio Bellocchio e Paolo Del Brocco; in associazione con Astorina e distribuita in Italia per conto di 01 Distribution.

Le riprese del secondo capitolo della trilogia intitolato “Diabolik - Ginko all’attacco!” - avvenute “back to back” con le riprese del terzo - sono state effettuate in Emilia Romagna tra ottobre 2021 e maggio 2022, contando su una meticolosa operazione di ricerca per ciò che riguarda la scenografia, le location, i costumi e l’ambientazione. Ciò è avvenuto attraverso lo scouting di strade, palazzi, hotel e ristoranti in perfetto stile anni ‘60, riponendo allo stesso modo grande cura nel restituire le abitudini e lo stile di vita tipici dell’epoca. Come da titolo, in questo episodio un’astuta trappola dell’ispettore Ginko potrebbe scombinare il piano apparentemente perfetto ideato da Diabolik e Eva Kant, mettendo a dura prova perfino il loro legame.

Il primo episodio della trilogia - semplicemente “Diabolik” - lo ricordiamo invece per le sue candidature a undici David di Donatello e otto Nastri d’Argento e per essersi aggiudicato, in entrambe le premiazioni, il premio per la miglior canzone originale con “La profondità degli abissi” di Manuel Agnelli.

Non resta ora che aspettare ulteriori notizie sul terzo ed ultimo episodio - le cui riprese avvenute in Calabria sono recentemente ultimate - anche a fronte di questa promettente distribuzione su larga scala.

Giovanni Scanu

