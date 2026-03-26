Una stimata voce della cultura hip hop italiana, in volo verso l'Isola: il rapper e autore Moder partirà venerdì 27 dall'Off di Cagliari, alle 19:30 in via Eleonora d'Arborea 3 con il supporto di Kaminari, per le date sarde del tour ufficiale di "Poco Dopo Mezzanotte". Il disco verrà portato dal vivo anche sabato a Olbia, dalle 22 al Party Music Pub di via Regina Elena 40 – in compagnia dei colleghi Atra, Jesus Crust e Bomboclaudio – mentre a Macomer, questa domenica, l'artista terrà un laboratorio di voce e scrittura rap alle 16:30, aprendo poi una jam session con i partecipanti alle 19.

Alias Lanfranco Vicari e classe 1983, nel 2000 Moder compie i primi passi nel mondo del rap, fondando poco dopo il collettivo romagnolo Il lato oscuro della costa, con cui sale sui primi palchi. Orbitando su percorsi multidisciplinari nel corso degli anni, fra organizzazione culturale, esperienze teatrali e laboratori di scrittura, Moder arriva addirittura a tenere lezioni di "Tecniche di scrittura nel rap" all'ateneo di Bologna.

Nel 2010 il collettivo da lui fondato si scioglie, e l'anno dopo sceglie di ripartire come solista: in una rinascita artistica, vengono pubblicati l'uno dopo l'altro – partendo dal mixtape "Niente da dirti" (2011) – i lavori "Sottovalutato" (2013), "8 Dicembre" (2026) e "Ci sentiamo poi" (2020), scolpendo il suo nome fra gli irreducibili interpreti dell'old-school tricolore.

Ma dopo l'extended-play "Acrobati" (2021), Moder sembra prendersi una pausa dai progetti multitraccia, dedicandosi a sparuti singoli: servirà aspettare quattro anni per "Poco Dopo Mezzanotte", nuovo album rilasciato lo scorso ottobre, che vanta ospiti di spicco come Dutch Nazari, Frank Siciliano, Tormento, Willie Peyote, Claver Gold e Jack The Smoker. Un'opera di coronamento all'intensa e ricca carriera, per la quale l'artista è attualmente impegnato nel tour in tutta Italia.

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