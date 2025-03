La Notte degli degli Oscar rivela una sorpresa, che una giovane attrice di appena 25 anni battesse Demi Moore che tutti davano per vincente, superando anche le altre oustsider Fernanda Torres, Karla Sofia Gascon e Cynthia Erivo è stata davvero una sorpresa.

Invece proprio come nella favola che interpreta è stata la Cenerentola Mikey Madison ad alzare la statuetta, migliore attrice protagonista di Anora di Sean Baker, il film indie sbanca Oscar di quest'anno.

Madison è Ani, immigrata di origini russe, che si mantiene facendo la ballerina di lap dance di uno strip club di Manhattan, un lavoro che diventa occasionalmente di escort e che le serve per mantenersi in una casa modesta di periferia.

Proprio nel night attira, sfrontata e lussuriosa un ragazzino, Ivan, che poi si scoprirà essere il figlio scavezzacollo e mani bucate di un oligarca russo. I due, tra acrobazie di sesso, finiscono per innamorarsi e sposarsi a Las Vegas ma ovviamente è un matrimonio tutto da annullare rocambolescamente con quella che presto diventerà una semicomica caccia all'uomo, il vigliacco Ivan in fuga dalle sue responsabilità, mentre tra Ani e il sicario russo Igor (Yura Borisov) nasce un feeling.

Madison non è una figlia d'arte (i genitori sono due psicologi ebrei) ma ha già due film alle spalle per cui si è fatta notare. Prima da Quentin Tarantino che le ha dato una parte in “C'era una volta Hollywood” (era Susan Atkins, una giovane seguace nella comunità di Charles Manson) e poi Scream 5. In tv ha partecipato alla serie Better Things e alla miniserie Imposters. Anora era il suo primo ruolo da protagonista, costruito su misura per lei da Sean Baker.

