Debutta domani alle 20.30 (e in replica il giorno seguente alle 19.30) al Teatro Intrepidi Monelli, in viale Sant'Avendrace 100, a Cagliari la nuova produzione interamente in lingua inglese della Compagnia padrona di casa dal titolo “A date with Mr Thingamajig New Edition”, di e con Giovanna Zappu e Luisa Massidda. Lo spettacolo è inserito all’interno della XIV edizione della rassegna “I grandi autori del teatro nostri contemporanei”.

L’opera teatrale racconta la storia di due anziane amiche, Gingin e Dondon, attrici e rivali. Nonostante l’età, non hanno intenzione di ritirarsi e passano il tempo ricordando le loro esibizioni passate mentre aspettano un appuntamento con Mr.Thingamajig (Signor Come-si-chiama). Le due donne vivono in un mondo di ricordi, ogni giorno per loro è uguale, non distinguono né i luoghi né i giorni della settimana. La loro ossessione è l’appuntamento con quest’uomo che potrebbe cambiare la loro vita, ma di cui non ricordano nemmeno il nome, e lo chiamano, allora, Thingamajig. Tuttavia, anche questo nome si dissolve lentamente nell’oblio, diventando solo un frammento, la lettera “G”.

