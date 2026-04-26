Quando la ricerca dell'anima gemella o almeno di un partner produce incontri improbabili e tante risate. Due date nell'isola per Marta Zoboli e Gianluca De Angelis, affiatatissima coppia comica (solo sul palco) che dà vita allo spettacolo "Io e Gianlu".

Il debutto isolano lunedì al teatro Massimo di Cagliari (inizio alle 21) mentre martedì trasferimento al Comunale di Sassari (sempre alle 21) dove lo show rientra nel cartellone della assegna “Sassari a teatro” organizzata Roble Factory, Shining production e l’associazione Suoni Diversi.

Gli speed date esilaranti e rapidi sono il marchio di fabbrica di Marta e Gianluca che da una dozzina d'anni raccolgono successi e risate in ogni programma televisivo: da “Zelig” a “Only fun” e “Comedy match”.

Altrettanto divertenti i disastrosi provini pubblicitari. Da coppia che non trova la sintonia a coppia di Cupido, i due tentano anche di mettere insieme le persone del pubblico e chissà che questo non avvenga pure a Cagliari e Sassari.

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