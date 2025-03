Circa 250mila euro per una esperienza esclusiva con George e Amal Clooney sul Lago di Como.

La celebra coppia ha organizzato per la prossima estate un evento di beneficenza per raccogliere un milione di euro a favore della Clooney Foundation for Justice, che si occupa di crimini di guerra e diritti umani. L’iniziativa, organizzata dal Satopia Group e promossa sui social, accoglierà sedici filantropi.

Nel pacchetto – come riportato da Variety – una camera nel lussuoso albergo Passalacqua, Miglior hotel del mondo 2023, con tariffe che partono da 160mila euro e, per allietare le giornate dei facoltosi ospiti, cene preparate da chef di fama mondiale, una festa in giardino sul lago organizzata dai Clooney, visite esclusive a ville storiche e siti culturali, tour panoramici in barca e una serata al Teatro Sociale di Como. Tra le location più suggestive, la romantica Villa del Balbianello.

Ogni ospite dovrà anche elargire una donazione di almeno 60mila euro come contributo diretto alla fondazione. I Clooney spesso hanno organizzato eventi benefici intimi nella loro residenza di Villa Oleandra. Ma, secondo Emma Ponsonby, CEO di Satopia Group, questa sarà la loro iniziativa più grande a Como.

Fondata nel 2016, la Clooney Foundation for Justice opera oggi in 40 Paesi. Secondo i dati dell'IRS del 2022, ha raccolto quasi 10 milioni di dollari in donazioni e sovvenzioni.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata