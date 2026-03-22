Quattro “colori” del sassofono per esaltare le composizioni di Paolo Coggiola. Nella Sala Sassu del conservatorio “Canepa” di Sassari arriva giovedì alle 20.30 il Vagues Saxophone Quartet, per il secondo appuntamento dei Concerti di primavera dell’Associazione Ellipsis.

Il quartetto è formato dal sassarese Andrea Mocci (sax soprano), Francesco Ronzio (sax contralto), Mattia Quirico (sax tenore) e Vincent Dupuy (sax baritono). Proporranno “Subway Dances”, che prende il nome dall’omonima composizione di Coggiola e fa parte del programma della serata, che indaga il nesso spesso inscindibile fra suono e movimento che ha caratterizzato svariati lavori della musica strumentale e vocale dall’età antica alla modernità.

Tra gli altri brani, saranno eseguiti inoltre Holberg Suite op. 40 di Edvard Grieg, Carmen fantasy su musiche di Georges Bizet, 5 Miniature di Claudio Sanna, Romanian Dances di Bela Bartok, Dance & Groove di A Manega e Symphonic Dances da West Side Story di Leonard Bernstein.

Il Vagues è un ensemble di sassofoni modulabile che supera i canoni tradizionali del quartetto grazie alla versatilità dei suoi membri, tutti polistrumentisti. Ha debuttato 10 anni fa al Festival Milano Musica e da allora ha partecipato a numerosi festival e rassegne in Italia e all’estero, esibendosi in contesti prestigiosi e ampliando costantemente il proprio repertorio.

© Riproduzione riservata