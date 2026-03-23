La ricomparsa di una storica formazione in un nuovo inedito, affiancata da una sua pari: da questo venerdì sarà disponibile sulle principali piattaforme streaming il singolo "La Blatta", il ritorno sulle scene del gruppo L'Armeria dei Briganti, in compagnia delle Balentes. Dopo vent'anni di musica, a rilanciare il percorso della band è in arrivo una nuova stagione di produzioni e concerti, che avrà il suo debutto dal vivo il prossimo 16 maggio al Teatro Electra di Iglesias.

Con la partecipazione straordinaria del trio vocale tutto al femminile, "La Blatta" racconta con tanta ironia la bizzarra, impossibilmente tenera storia d'amore tra un essere umano e uno scarafaggio. L'uscita sarà accompagnata dal videoclip ufficiale, curato da Loris Cugi, in una produzione a cura dell'associazione L'Osteria Sonora.

Un brano che è solo il primo atto delle celebrazioni per il ventennale de "L'Armeria", esordio in studio del primo nucleo della band, composto al tempo anche dal compianto Daniel Cau. Oggi i membri restano i fondatori Renzo Cugis (voce), Samuele Dessi e Andrea Murru (chitarre), ai quali si aggiungono i novelli Stefano Piras (chitarra) Andrea Lai (basso), Diego Deiana (violino), Mario Marino (batteria) e Enrico Marongiu (sintetizzatore).

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