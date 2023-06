Presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes di quest’anno e atteso nelle sale italiane a partire dal 14 settembre, il nuovo lavoro del regista texano Wes Anderson intitolato “Asteroid City” ha fatto parlare a lungo di se nel corso della kermesse che puntualmente trova spazio sulla Croisette, vantando anche in questa occasione - oltre all’inconfondibile stile del suo autore -il solito, imponente, cast d’eccellenza.

Ma l’instancabile cineasta ha recentemente svelato di esser già a buon punto per la realizzazione del suo prossimo film, le cui riprese potrebbero addirittura cominciare questo autunno.

In risposta ai quesiti posti da parte di “Cinema Teaser” Anderson afferma di esser già pronto a tornare sul set fra qualche mese, dichiarando in particolare: «Ho finito di scrivere un nuovo film, proprio prima dell'inizio dello sciopero degli sceneggiatori. Se tutto andrà bene lo gireremo in autunno. Questa volta ho tre protagonisti nel film, nessun altro. Alcuni personaggi secondari, ma la parte principale della storia si concentra su due personaggi».

Ed ha poi proseguito con interessanti rivelazioni: «Ho rimandato questo progetto per anni, ma recentemente mi ha di nuovo attirato. Fin da quando è nata mia figlia, sette anni fa, mia moglie ha detto che avrei fatto un film su una storia tra padre e figlia. Non ero certo di quali altre storie avrei potuto raccontare, ma questo film è arrivato lungo il percorso. E sarà proprio una storia su un padre e su sua figlia».

Chi proprio non riesce a trattenersi in attesa di una nuova produzione firmata Anderson potrà dunque contare sull’uscita di ben due nuovi titoli, potenzialmente a breve distanza l’uno dall’altro. “Asteroid City” - il primo di questi - ricordiamo che sarà ambientato nel 1955 e racconterà di strani fatti avvenuti nell’omonima cittadina: a seguito dell’avvistamento di un oggetto volante non identificato l’esercito americano costringerà ad una quarantena d’emergenza tutti i soggetti potenzialmente coinvolti e i testimoni oculari. Fra di essi, alcuni cercheranno di darsi alla fuga mentre altri porranno in discussione le proprie credenze e luoghi comuni sull’esistenza di altre forme di vita nell’universo.

Come già anticipato, il film non mancherà di esibire il solito cast da capogiro, ormai divenuto un vero tratto distintivo nelle produzioni del filmaker. Fra gli interpreti troveremo infatti Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Margot Robbie, Tony Revolori, Jake Ryan e Jeff Goldblum. Un appuntamento atteso per la fine dell’estate che già da adesso, insomma, si profila parecchio interessante.

