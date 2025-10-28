Perla del prog-rock italiano, il “Concerto grosso per i New Trolls” nacque grazie alla collaborazione tra il compositore Luis Bacalov e la band italiana. L'opera nella sua doppia versione sarà eseguita al Teatro Verdi di Sassari venerdì alle 19. La serata è inserita nella rassegna “I salotti culturali” curati dalla Cooperativa Teatro e/o Musica.

Sul palcoscenico del Verdi saliranno Marco Ponchioroli (tastiere), Marco Carlesso (batteria), Daniele Vianello (basso), Dario Zennaro (chitarra), Stefano Melis Sechi (tastiere) e la Teatro Verdi Chamber Orchestra diretta da Guglielmo De Stasio.

Relatore e testimone sarà Maurizio Salvi, compositore e direttore d’orchestra che fu tastierista dei New Trolls nell’originale Concerto grosso del 1971, cui seguì il secondo Concerto grosso del 1976, e che presenterà i brani al pubblico nell’introduzione della serata. Il programma prevede l’esecuzione dei due storici album, insieme ai brani In St. Peter’s Day e Le roi soleil.

© Riproduzione riservata