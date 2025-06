Parte oggi da Copenaghen il tour dei Tenores di Neoneli in Danimarca: quella scandinava è la trentanovesima nazione a ospitare uno spettacolo del sodalizio del Barigadu, fondato e diretto da Tonino Cau. In quasi mezzo secolo i Tenores hanno raggiunto ogni continente, e si sono esibiti in oltre cinquanta metropoli: col duo musicale Massimo Perra e Daniele Cuccu, stavolta Tonino Cau, Ivo Marras, Angelo Piras e Roberto Dessì proporranno lo spettacolo “Amore lontànu”, inserito nel percorso che li accompagnerà fino al Cinquantennale previsto il prossimo anno per il progetto senza precedenti “Chimbanta”. Il progetto, sostenuto da Regione, Fondazione di Sardegna, ministero della Cultura e altri enti privati, si prefigge un lungo tour biennale nel corso del quale si toccheranno nazioni europee e americane, e saranno prodotti due supporti antologici in cui si ripercorrerà un itinerario ricchissimo, corredato da una non meno ricca e unica rassegna stampa e una multimediale produzione artistica fatta di dischi e cd, stereo cassette, film, registrazioni di innumerevoli presenze televisive regionali, nazionali e internazionali, nonché dai 13 libri finora realizzati.

Domani, i Tenores di Neoneli presenteranno lo spettacolo all’Istituto Italiano di Cultura di Copenaghen, per replicarlo il giorno 8 nella chiesa Halleruplund della capitale danese. Entrambi gli eventi sono realizzati con la preziosa collaborazione dell’Associazione Sarda “Incantos” di Copenaghen, e dell’Istituto “Fernando Santi”. “La nostra annata artistica – racconta Tonino Cau -, prevede, oltre all’itinerario annuale per i palchi e le chiese della Sardegna, diverse tappe nella penisola. A ottobre torneremo a Sanremo, dove è prevista una due giorni organizzata dal Club Tenco, per partecipare al prestigioso premio per la terza volta. Sono previste anche ulteriori tappe internazionali nelle isole Azzorre, in Cile, dove canteremo con gli Inti Illimani, e in Argentina”.

