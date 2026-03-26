Nel Granducato di Lussemburgo dal 9 al 13 aprile risuonerà il folk in limba dei Double Dose, band con base tra Sassari, Sorso e Sennori.

Il quartetto, attivo dal 2014, è composto da Aldo Gallizzi (mandolino e chitarra), Antonio Miscali (voce e chitarra), Claudio Spanu (fisarmonica) e Danilo Mura (contrabbasso e ukulele basso). Un organico essenziale ma ricco di sfumature, che negli anni è stato capace di costruire un sound riconoscibile e coinvolgente.

Nel corso del tour nel Granducato, i Double Dose presenteranno una scaletta composta da brani inediti di propria composizione, oltre ad alcune interessanti rivisitazioni di classici del repertorio isolano. La band si distingue per un genere musicale originale e ricco di contaminazioni, che fonde elementi della tradizione sarda con sonorità dell’irish folk e del country americano. Su queste trame musicali si sviluppano testi in limba, che rafforzano l’identità del progetto e ne sottolineano il legame con il territorio.

Il tour rappresenta un’importante occasione di promozione della musica e della lingua sarda all’estero, confermando la vocazione dei Double Dose a costruire ponti culturali attraverso la forza universale della musica. Dopo i concerti in Lussemburgo, il quartetto ha in programma anche alcune date nella Penisola nel mese di maggio.

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