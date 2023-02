Visto e considerato lo straordinario successo di pubblico, e quindi di botteghino, che l’imponente operazione del Marvel Cinematic Universe ha consolidato nel giro di quindici anni - a partire da quel “Iron Man” che diede inizio a tutta l’operazione commerciale e a fronte anche delle più recenti battute d’arresto - è di sicuro interesse scoprire i cachet più alti dei famosi interpreti che devono al proprio ruolo di supereroe gran parte della notorietà. Ecco dunque una lista delle cifre più sbalorditive:

L’Occhio di falco Jeremy Renner - candidato a due premi Oscar per il miglior attore protagonista in “The Hurt Locker” e per il miglior attore non protagonista in “The Town” - ha fatto letteralmente centro con la sua partecipazione in “Avengers: Endgame”, grazie a momenti di notevole coinvolgimento fra i più memorabili del film. Per il suo ruolo di infallibile arciere, che ormai incarna dal 2011, non solo s’è garantito una fama planetaria ma ha visto esponenzialmente incrementare le paghe per le sue interpretazioni, arrivando con Endgame a ricevere - testimonianza dell’attore stesso - la cifra di ben 15 milioni di dollari.

Fra gli immancabili supereroi Marvel c’è sicuramente Chris Evans, il Capitan America che ha visto i suoi esordi con “Capitan America: Il primo Vendicatore”, e ha poi consolidato la sua presenza nei capitoli successivi fino all’ultimo della tetralogia Avengers. Prima ancora del successo senza precedenti di Endgame, che chiude l’arco narrativo del suo personaggio, l’attore - stando al report del “The Hollywood Reporter” - avrebbe incassato una somma tra i 15 e i 20 milioni di dollari, senza neppure tener conto di ulteriori bonus o percentuali sul box office.

Considerando le più recenti uscite, il Thor di Chris Hemsworth col suo “Thor: Love and Thunder” s’è portato a casa l’ingente somma di 20 milioni di dollari, anche qui escludendo ulteriori bonus. E in fondo una cifra simile non dovrebbe impressionare più di tanto vista la costante visibilità e il sempre maggiore apprezzamento che l’attore australiano sta conquistando nel corso del tempo. Secondo i report, la sua ultima paga avrebbe eguagliato o lievemente superato quella percepita tre anni prima col precedente “Avengers: Endgame”. Quanto alle sue precedenti interpretazioni non è possibile stabilire l’ammontare complessivo dei suoi ricavi, poiché non è mai stato rivelato il corrispettivo dei bonus dovuti agli incassi dei film.

Prima ancora di realizzare un film totalmente incentrato sul suo personaggio, Scarlett Joahnsson, con la letale “Black Widow”, era già nota per essere tra le più pagate di tutto il MCU. Ma con l’uscita del suddetto, che l’ha vista per la prima volta nelle vesti di protagonista - e grazie alla disponibilità del film oltre che nelle sale anche su Disney + - i ricavi per la sua interpretazione sono più che raddoppiati. Stando a quanto riporta Deadline ciò è stato possibile a seguito di una causa intentata contro la Disney, che inizialmente aveva programmato per l’attrice una paga di circa 20 milioni di dollari. La doppia uscita al cinema e in streaming del film ha infatti pesantemente influito sul suo fatturato, poiché impossibilitata a riscuotere gran parte dei bonus pattuiti con la Marvel. Dopo una lunga serie di controversie, la stessa Disney ha acconsentito nel pagarle a rate un equivalente di altri 20 milioni di dollari, entro un periodo di tempo non specificato.

Dopo una partenza di tutto rispetto col primo “Iron Man”, Robert Downey Jr ha conseguito, grazie a un successo dopo l’altro, il titolo di eroe Marvel più noto e apprezzato dal pubblico di appassionati e non solo. Non a caso il suo canto del cigno in “Avengers: Endgame” gli ha valso il più imponente cachet del MCU di tutti i tempi: ben 75 milioni di dollari. Anche in questo caso, come per alcuni suoi colleghi, all’attore sarebbero spettati da contratto 20 milioni di dollari, ma dato il successo planetario della pellicola i suoi ricavi personali sono esponenzialmente aumentati. Stando alla rivista Forbes, in base ai profitti del film di 700 milioni di dollari e considerando 8% dei proventi che, previ accordi pattuiti, sarebbero spettati all’attore possiamo ricavarne 55 milioni, che sommati ai 20 milioni di partenza corrispondono all’impressionante somma di 75 milioni. A mani basse, l’attore/supereroe più pagato in circolazione. E c’è chi, come Jonathan Majors, lo vorrebbe già nel prossimo Avengers previsto per il 2025. Fatturati a parte, proprio non stentiamo ad immaginare le ragioni di un simile interesse.

