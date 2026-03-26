Harry Potter torna a Hogwarts la sera di Natale e il primo trailer che annuncia il debutto della nuova serie di Hbo, adattata fedelmente dai romanzi di J. K. Rowling, divide i fan del piccolo mago: tra gioia romantica ispirata dalla nostalgia allo scetticismo e al senso di tradimento provato da chi è cresciuto con le avventure di Harry, Ron e Hermione, le reazioni del pubblico sui social sono state contrastanti.

Il trailer di due minuti di Harry Potter e la Pietra Filosofale introduce in due minuti i personaggi principali tra cui Harry (Dominic McLaughlin), Hermione Granger (Arabella Stanton), Ron Weasley (Alastair Stout), Albus Silente (John Lithgow), Severus Piton (Paapa Essiedu) e Minerva McGonagall (Janet McTeer). Inevitabile il paragone con le star dei film tratti dai romanzi della discussa scrittrice scozzese tra cui gli amati Richard Harris, Michael Gambon, Alan Rickman e Maggie Smith (tutti e quattro passati nel frattempo a miglior vita) e poi, nei panni dei ragazzini, Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint. Il reboot di Harry Potter è una scommessa cruciale per Hbo e le prime reazioni dei fan possono avere peso. Nei giorni precedenti al trailer, il fandom appariva diviso.

Agli entusiasti all'idea che Hbo potesse approfondire i libri della Rowling sviluppando la storia in modi che i film della Warner non erano riusciti a fare, si sono opposti gli scettici per i quali i film continuano a rappresentare il canone: non c'era dunque bisogno di una nuova versione. Ci sono poi i fan che continuano a nutrire astio verso Rowling per le posizioni sui trans, mentre ad altri ancora non è andato a genio che a interpretare Piton sia stato Essedieu, un attore nero. Girata agli studi Warner di Leavesden in Gran Bretagna, la serie è guidata dalla showrunner Francesca Gardiner, mentre il regista di Succession, Mark Mylod, dirige diversi episodi. Manca ancora un attore per rappresentare Voldemort, un'assenza cruciale nello sviluppo della serie: al posto di Ralph Fiennes, nel primo capitolo della serie il super-cattivo di Harry Potter sarà semplicemente una voce.

Il trailer si apre mostrando Harry nello sgabuzzino sotto le scale della casa degli zii Dursley, vittima delle prepotenze del cugino Dudley e di un doloroso taglio di capelli da parte della zia Petunia. Tutto cambia quando arriva la lettera di ammissione a Hogwarts: in metropolitana il guardiacaccia Hagrid (Nick Frost) introduce Harry al mondo dei maghi e accenna ad alcune informazioni sui suoi genitori scomparsi. Con i bagagli ammucchiati sul carrello, Harry corre attraverso un pilone del Binario 9 e ó per salire a bordo dell'Hogwarts Express. Sul treno, l'orfanello Harry vede Ron abbracciare sua madre per salutarla prima di salire a bordo. I due si siedono insieme sul treno con Hermione, e Ron gli chiede: "Ma tu sei davvero Harry Potter?".

(Unioneonline/D)

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