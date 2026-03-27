Una nuova serata di techno picchiante, con i suoi adepti dall'Isola e oltre. Hard Music Sardinia farà una nuova visita al Cueva Rock di Quartucciu questo sabato, con "Frenchcore Is Back": dalle 18 si alterneranno in consolle non solo i cagliaritani Leunam e Seraphim, ma anche il penisolano Dj Sirio e l'ospite lituana Kamilé, in un puro concentrato di sonorità hardtechno, schranz, frenchcore, hardcore e industriali.

Per esteso Kamilė Lukaševičiūtė e classe 1997, la dj esteuropea arriva in Italia da adolescente, cimentandosi con le selezioni musicali a soli diciassette anni. Partendo da autodidatta, ha saputo affermarsi negli anni a venire come uno dei nomi emergenti nella scena hardcore e hardtechno, grazie a performance energiche in giro per lo Stivale e in club come l'Atlantico Live di Roma, l'Artax di Firenze e il Duel di Napoli.

Viene invece da Milano il produttore e dj Sirio Carino, da anni attivo come portavoce dell'ondata di elettronica frenchcore in Italia, fra uscite, collaborazioni ed esplosivi set. Con questi due pesi massimi condivideranno il palco i due membri del collettivo Hard Music presenti in cartellone: Leunam, che ha anche curato grafiche e visuals, e il giovane Seraphim.

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