Esibizione speciale quella di Francesco Renga che, durante un concerto in piazza Loggia a Brescia, ha cantato “Angelo” insieme alla figlia Jolanda. La canzone, con la quale ha vinto Sanremo nel 2005, è stata scritta proprio per festeggiare la nascita della sua primogenita. A riprendere tutto dal backstage, una mamma Ambra Angiolini molto emozionata, che ha condotto la serata.

Il live del duetto è stato subito condiviso con i fan sul profilo Instagram della cantante e giudice di Xfactor. Sulle stories aggiunge anche una dedica speciale per la “piccola” di casa: «La vita intera non basterà ma ci proverò lo stesso. Grazie vita mia». Qualche ora dopo, a concerto finito, Ambra ha pubblicato un post con le foto della serata, taggando famiglia e amici: «Grazie a chi c’è con un abbraccio, un messaggio, un sorriso, il cuore. Grazie!». La risposta di Renga: «Amore mio», con due emoticon del cuore rosso.

La figlia della coppia Renga-Angiolini ha debuttato sul palco con papà Francesco dopo aver rilasciato un’intervista a Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, nella quale ha ammesso di desiderare una vita nel mondo della musica, forse ripercorrendo la strada già battuta da entrambi i genitori: «Sono molto timida e riservata, non amo che si parli di me. È per questo che il mondo di mamma lo vedo troppo lontano da me. Al contrario mi piace cantare. Sto prendendo lezioni e non escludo che un giorno potrei seguire quella carriera». Tra i sogni nel cassetto di Jolanda anche quello di scrivere un libro: «Spero un giorno di poterlo fare. Sarebbe il mio grande progetto».

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata