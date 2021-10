Francesca Neri è tornata a parlare della sua malattia, la cistite interstiziale cronica, che le ha cambiato la vita, costringendola anche a diradare i suoi impegni lavorativi.

"Queste sono le mie labbra, con tante cicatrici. Me le sono fatte aprire per eliminare le palline di silicone. Oggi mi curo da dentro, avendo capito quanto sono importanti la prevenzione e il regime di vita sano", ha spiegato l’attrice, compagna di una vita del collega Claudio Amendola.

"Claudio mi ha salvato. Crisi, litigi e giornate durissime. Lui c’è sempre stato. Oggi sto decisamente meglio, sono molto più serena e ho imparato ad ascoltare il mio corpo", ha aggiunto.

L’interprete 57enne ha raccontato la sua patologia, dopo anni di silenzio, nel libro “Come carne viva”.

Per anni Neri si è sottoposta a visite mediche, alla ricerca di una diagnosi per il suo malessere e ha spiegato di aver provato tantissimi trattamenti per stare meglio: urologia, agopuntura, ayurveda, nutropuntura, ozonoterapia.

La cistite interstiziale è una condizione infiammatoria cronica della vescica, che colpisce soprattutto le donne. Non si conoscono le cause di questa sindrome e al momento non esiste una cura definitiva.

