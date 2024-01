Si parla tanto di Sardegna in questi giorni, più per gli equilibri politici nazionali che per altro, ma poche volte come in questo periodo l’Isola è al centro dell’attenzione dei media.

Lo scontro nel centrodestra, la rottura nel centrosinistra dove già sono in corsa due candidati. Una situazione politica su cui non poteva mancare l’intervento di uno showman come Fiorello.

Nel suo Mattin Show su Radio Rai 2, il conduttore è partito come sempre dalla rassegna stampa e ha trattato a modo suo l’esonero di Josè Mourinho dalla Roma, collegandolo alle regionali sarde.

«Mourinho ha già lasciato Trigoria, ma rimarrà a Roma per altri tre mesi, perché con il traffico che c’è si sa come funziona. Pare, inoltre, che abbia dichiarato: ‘Rimango qui e mi candido in Sardegna, tanto lo fanno tutti’».

