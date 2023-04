Molto più che una cantautrice: un'artista in espansione come dimostrano la pubblicazione di un libro ("Il cuore è un organo"), la direzione orchestrale a Sanremo, la conduzione di X-Factor che la vide trionfare dieci anni fa e la produzione di fabri Fibra. E pensare che ha solo 25 anni.

Francesca Michielin è la quarta guest star dell'edizione numero 25 di Abbabula, il Festival organizzato da Le Ragazze Terribili, in collaborazione con la Fondazione Alghero. L'appuntamento è per mercoledì 2 agosto sul palco in Largo Lo Quarter.

Due mesi fa ha pubblicato per Columbia Records/Sony Music Italy il suo ultimo disco “Cani Sciolti” di cui ha curato ogni aspetto: scrittura, arrangiamento e produzione. Un manifesto alla libertà, sincero e intimo. Un lavoro che sta portando nel suo tour italiano e che approda ad Alghero in una serata che sarà aperta dalla sarda Vanessa Bissiri, multiforme artista rientrata dalla Catalogna dove ha vissuto 15 anni.

Il nome di Francesca Michelin si aggiunge a quelli di Verdena, Zen Circus e Mannarino.

© Riproduzione riservata