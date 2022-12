Tutto pronto per i festeggiamenti della notte più lunga dell'anno, a Olbia, dove sul palco a brindare al 2023 sale Emma Marrone che invita tutti al Molo Brin e ringrazia il Comune di Olbia e tutte le persone che l'hanno fortemente voluta in città.

«Sono felice di concludere e iniziare il nuovo anno sul palco e di farlo a Olbia, in Sardegna, una terra ricca di energia e non vedo l'ora di mangiare le prelibatezze sarde di cui sono pazza», dice la cantante salentina, una delle più note voci del panorama pop italiano. In attesa della star del Capodanno olbiese e delle migliaia di persone, l'area portuale dove è allestito il palco fronte mare e la porzione del Porto Vecchio che ospiterà il pubblico sono transennate da quattro giorni.

Dal molo Bosazza al Molo Brin, è vietata la sosta delle macchine fino al 3 gennaio prossimo e dalle 19 di domani fino alle 6 dell'1 gennaio, Viale Principe Umberto sarà chiusa al traffico, nel tratto compreso tra la rotonda Su Mulinu e quella Del Sacro Cuore.

A partire dalle 18 di domani e fino alle 8 del 2 gennaio, su Viale Isola Bianca, direzione Porto, si procederà a senso unico per lasciare spazio al parcheggio delle auto sul lato mare della strada, gratuito come tutti gli stalli del centro storico.

Per garantire la totale sicurezza dello svolgimento dei festeggiamenti, che partiranno alle 22 con la cantautrice e musicista Hu che apre il concerto di Emma e proseguiranno con il party musicale della crew di Vida Loca, il sindaco, Settimo Nizzi, ha emanato due ordinanze che vietano la detenzione e la vendita di bevande contenute in plastica, vetro e lattine e l'uso di mortaretti, petardi e fuochi d'artificio in tutto il suolo pubblico del territorio comunale.

© Riproduzione riservata