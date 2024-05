Diciannove candidature per “C'è ancora domani” di Paola Cortellesi, quindici per “Io Capitano” di Matteo Garrone, tredici per “La Chimera” di Alice Rohrwacher, undici per “Rapito” di Marco Bellocchio e dieci per “Comandante” di Edoardo De Angelis: questi i film che guidano le cinquine della 69esima edizione dei David di Donatello, presentata questa mattina a Roma al Quirinale nella tradizionale cerimonia alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella.

La cerimonia di consegna dei premi andrà in onda questa sera in prima serata su Rai 1 in diretta dal leggendario studio 5 di Cinecittà. Conducono Carlo Conti e Alessia Marcuzzi, che prendono il posto di Geppi Cucciari, mentre nella postazione allestita nel backstage l'inedita coppia formata da Andrea Delogu e Stefano Fresi accoglierà i protagonisti della serata per entrare nel vivo dell'importante e prestigioso riconoscimento cinematografico italiano.

I NUMERI – Ben centosettantuno i film italiani di lungometraggio di finzione iscritti, 26 quelli diretti da registe donne, 61 le opere prime, 138 i documentari e 495 i cortometraggi.

Nel corso della cerimonia saranno assegnati 20 Premi David di Donatello e i David Speciali. Due i David alla Carriera: a Milena Vukotic, la Pina Fantozzi del piccolo schermo ma soprattutto attrice di grande eleganza per autori come Federico Fellini, Mario Monicelli, Luis Bunuel ed Ettore Scola, e al premio Oscar Giorgio Moroder, compositore e produttore discografico, eccellenza italiane nel mondo. Il David Speciale andrà a Vincenzo Mollica, giornalista, scrittore, autore, conduttore televisivo e radiofonico, che ha raccontato per oltre quarant'anni il mondo dello spettacolo in Italia.

GLI OSPITI – Tra gli ospiti della serata, tutti i candidati al David, i registi premio Oscar Justine Triet e Paolo Sorrentino, le attrici Claudia Gerini, Eleonora Giorgi, Elena Sofia Ricci e Isabella Rossellini, gli attori Federico Ielapi, Nicolas Maupas e Josh O'Connor, le cantanti Malika Ayane e Giorgia, i cantanti Irama e Mahmood.

Di seguito, tutte le candidature:

Miglior film

C’è ancora domani di Paola Cortellesi

Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti

Io capitano di Matteo Garrone

La chimera di Alice Rohrwacher

Rapito di Marco Bellocchio

Miglior esordio alla regia

Paola Cortellesi

Giacomo Abbruzzese

Micaela Ramazzotti

Michele Riondino

Giuseppe Fiorello

Miglior regia

Nanni Moretti per Il sol dell’avvenire

Matteo Garrone per Io capitano

Andrea Di Stefano per L’ultima notte d’amore

Alice Rohrwacher per La chimera

Marco Bellocchio per Rapito

Miglior sceneggiatura originale

C’è ancora domani Furio Andreotti, Giulia Calenda, Paola Cortellesi

Il sol dell’avvenire Francesca Marciano, Nanni Moretti, Federica Pontremoli, Valia Santella

Io capitano Matteo Garrone, Massimo Gaudioso, Massimo Ceccherini, Andrea Tagliaferri

La chimera Alice Rohrwacher

Palazzina Laf Maurizio Braucci, Michele Riondino

Migliore sceneggiatura non originale

Le vele scarlatte di Pietro Marcello, Maurizio Braucci, Maud Ameline

Lubo di Giorgio Dritti, Fredo Valla

Misericordia di Emma Dante, Elena Stanchelli, Giorgio Vasta

Mixed by Erry di Sydney Sibilla, Armando Festa

Rapito di Marco Bellocchio, Susanna Nichiarelli

Miglior produttore

C’è ancora domani

Comandante

Disco Boy

Io Capitano

La Chimera

Miglior attrice protagonista

Paola Cortellesi per C’è ancora domani

Isabella Ragonese per Come pecore in mezzo ai lupi

Micaela Ramazzotti per Felicità

Linda Caridi per L’ultima notte di Amore

Barbara Ronchi per Rapito

Miglior attore protagonista

Valerio Mastandrea per C’è ancora domani

Antonio Albanese per Cento domeniche

Pierfrancesco Favino per Comandante

Josh O’Connor per La chimera

Michele Riondino per Palazzina Laf

Miglior attrice non protagonista

Emanuela Fanelli per C’è ancora domani

Romana Maggiora Vergano per C’è ancora domani

Barbora Bobulova per Il sol dell’avvenire

Alba Rohrwacher per La chimera

Isabella Rossellini per La chimera

Miglior attore non protagonista

Adriano Giannini per Adagio

Giorgio Colangeli per C’è ancora domani

Vinicio Marchioni per C’è ancora domani

Silvio Orlando per Il sol dell’avvenire

Elio Germano per Palazzina LAF

Miglior film internazionale

Anatomia di una caduta

As Bestas

Foglie al vento

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Premio Cecilia Mangini - Miglior documentario

Enzo Jannacci. Vengo Anch’io

Io, noi e Gaber

Laggiù qualcuno mi ama

Mur

Roma, santa e dannata

Miglior cortometraggio

VINCITORE ANNUNCIATO: The meatseller di Margherita Giusti

Miglior fotografia

C’è ancora domani – Davide Leone

Comandante – Ferran Paredes Rubio

Io capitano – Paolo Carnera

La chimera – Hélène Louvart

Rapito – Francesco Di Giacomo

Miglior colonna sonora

Adagio – Subsonica

C’è ancora domani – Lele Marchitelli

Il sol dell’avvenire – Andrea Farri

L’ultima notte d’amore – Santi Pulvirenti

Miglior canzone originale

Adagio – Adagio

La vita com’è – Il più bel secolo della mia vita

Baby – Io capitano

‘O DJ (Don0t Give Up) – Mixed by Erry

La mia terra – Palazzina Laf

Miglior scenografia

C’è ancora domani

Comandante

Io capitano

La chimera

Rapito

Migliori costumi

C’è ancora domani

Comandante

Io capitano

La chimera

Rapito

Miglior trucco

Adagio

C’è ancora domani

Comandante

Io capitano

Rapito

Miglior acconciatura

C’è ancora domani

Comandante

Io capitano

La chimera

Rapito

Miglior montaggio

C’è ancora domani

Io capitano

L’ultima notte di Amore

La chimera

Rapito

Miglior suono

C’è ancora domani

Comandante

Il sol dell’avvenire

Io capitano

La chimera

Migliori effetti visivi–Vfx

Adagio

Comandante

Denti da squalo

Io capitano

Rapito

