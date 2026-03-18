Un incontro sonoro fra modernità e tradizione, officiato da un ammirato jazzista: una settimana ricca di eventi speciali per il Bflat di Cagliari, che venerdì alle 21:30 sarà teatro del concerto di Danny Grissett e il suo trio. Il pianista americano porterà nel capoluogo tutta la carica di fantasia e swing per cui è celebre, accompagnato sul palco del jazz club dall'espressivo contrabbasso del conterraneo Joshua Ginsburg e dall'energica batteria dell'italiano Francesco Ciniglio.

Originario di Los Angeles, Grissett si forma già in giovane età grazie a grandi maestri del genere come Barry Harris, Kenny Barron e Herbie Hancock, arrivando ad affermarsi sulla scena jazz grazie alle collaborazioni con musicisti di altrettanto calibro, quali Billy Higgins, George Coleman, Freddie Hubbard e Jackie McLean.

Un cammino che acquisisce ancor più rilevanza nel 2003, quando il pianista e compositore si trasferisce in una capitale globale del genere come New York: qui dà avvio ad ulteriori e prestigiosi progetti, condivisi con Buster Williams, Nicholas Payton e Benny Golson, entrando infine a far parte dell'ensemble di Tom Harrell. Con quest'ultimo, Grissett partecipa ad alcuni dischi fondamentali per il sound del jazz contemporaneo, venendo non a caso venendo posto dalla critica sul podio internazionale dei migliori giovani pianisti della scuola.

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