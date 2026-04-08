Una fucina di avanguardia musicale tutta isolana, da domani in volo oltre il Tirreno: l'associazione Spaziomusica porta a Firenze l'originale produzione "Repercussions", in scena per le 20 di giovedì 9 al centro Tempo Reale, negli spazi di Villa Strozzi. Frutto di una solida e duratura collaborazione tra le due realtà culturali, protagonisti (e autori) della performance sono gli artisti Francesco Ciminiello, Sandro Mungianu e Roberto Zanata.

Ospite di uno dei più autorevoli contesti di sperimentazione musicale contemporanea, all'interno del programma di "Suoni e musica di ricerca a Firenze", "Repercussions" consiste in un esperimento di elaborazione elettroacustica, dove prende vita uno spazio in cui gesto, percezione e suono si influenzano reciprocamente in tempo reale. L'azione scenica mette infatti al centro il percussionismo di Ciminiello, tramite il quale va ad attivarsi e trasformarsi proprio il sistema reattivo dell'opera, formato da paesaggi sonori digitali, proiezioni video generative e luci interattive.

Affianco al musicista, i compositori e artisti multimediali Mungianu e Zanata elaborano una struttura dinamica che si basa su processi di feedback costante, in un'esperienza immersiva e in costante evoluzione che va a superare la tradizionale concezione di musica dal vivo. E la trasferta fiorentina è ulteriore riprova del fermento artistico in Sardegna, oggi capace più che mai di dialogare con i principali centri di sperimentazione sonora, italiani ed europei.

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