Cosa ci aspetta oggi, 11 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Sarà l’atmosfera che si respira per le strade, ma vi sembra di non esservi mai sentiti così in pace con voi stessi.

Toro – Un piccolo fallimento può disturbare il vostro ego, ma non deve intaccare la vostra autostima.

Gemelli – Il vostro fiuto per gli affari è sempre molto mirato e percettivo. Che sia questo il momento di tentare?

Cancro – Non sapete dove siano finiti tutti quanti? Forse si erano stancati di aspettarvi. Ma siete in tempo per recuperare.

Leone – Un po’ di prudenza nelle spese servirà a far quadrare un bilancio che potrebbe essere instabile.

Vergine – Anche se questa non è la stagione dell’anno che preferite, mantenete la positività e il buonumore.

Bilancia – Perseguite i progetti non dimenticando che volere è potere. Le barriere a volte si possono abbattere.

Scorpione – Tenete a freno le ambizioni che vi potrebbero trascinare verso direzioni poco sicure. State all’erta.

Sagittario – State acquistando sempre più esperienza e pratica nel vostro lavoro e questo vi rende orgogliosi di voi.

Capricorno – Si risvegliano emozioni profonde sia nei rapporti familiari che in quelli sentimentali. Tenetevi forte!

Acquario – La tendenza a essere sempre operativi senza trascurare mai gli impegni vi provoca troppa tensione.

Pesci – Vitalità e fantasia annullano i giorni che mancano al nuovo programma a cui pensate già da tempo.

