Cosa dicono le stelle per il 9 aprileLa giornata segno per segno
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Ariete – Avete energia da vendere e zero pazienza, quindi meglio usarla per fare qualcosa di brillante che riposarvi.
Toro – Cercate comfort e certezze, ma oggi una piccola sorpresa potrebbe piacervi più del solito divano...
Gemelli – Parlate, scrivete, pensate velocissimi e rischiate di confondere qualcuno, ma il bello è proprio quello.
Cancro – Siete più sensibili di una rete internet altalenante, però un gesto gentile rimette sempre tutto a posto.
Leone – Brillate anche senza riflettori. Spoiler: qualcuno vi sta già guardando e potreste indovinare chi...
Vergine – Tutto sotto controllo… più o meno, ma se qualcosa sfugge non è la fine del mondo (anche se vi infastidisce).
Bilancia – Cercate equilibrio tra cuore e testa e oggi potete riuscirci, purché smettiate di pensare troppo a qualcosa...
Scorpione – Intensità alle stelle e mistero incluso nel pacchetto, ma ogni tanto fate capire anche cosa volete!
Sagittario – La voglia di libertà è forte e una piccola fuga dalla routine vi rimette il sorriso. Cominciate a prenotare!
Capricorno – Siete concentrati e determinati, ma concedervi una pausa vi renderà ancora più efficaci. Provate!
Acquario – Idee strane ma geniali vi girano in testa e qualcuno potrebbe finalmente capirvi. Dategli una chance.
Pesci – Sognate sempre a occhi aperti, però oggi riuscite anche a trasformare un’idea in qualcosa di concreto.