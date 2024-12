Cosa ci aspetta oggi, 7 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Un gesto gentile fatto da uno sconosciuto vi farà tornare il sorriso. Che bello il mondo quando è buono!

Toro – Il lavoro vi anestetizza la mente. Per questo è importante praticare uno sport o coltivare un hobby.

Gemelli – Quell’amico che non sentivate da un po’ tornerà a farsi vivo. Attenzione a non fidarvi troppo.

Cancro – I weekend di dicembre vi regalano sempre una gran pace: dedicatevi a decorare la casa in totale relax.

Leone – Avete avuto fin troppi impegni questa settimana, è arrivato il momento di stare con la famiglia.

Vergine – Non abbiate fretta di vivere il futuro, piuttosto imparate a godervi l’oggi al massimo delle vostre possibilità.

Bilancia – Oggi vi risulterà difficile andare d’accordo con chiunque. Evitate inutili discussioni e cercate di lasciar correre...

Scorpione – Non lasciate che gli altri si prendano il merito delle vostre idee, rivendicate il vostro impegno a gran voce!

Sagittario – Il sabato è fatto per stare con gli amici: date il via alle prime cenette natalizie in compagnia!

Capricorno – Siate padroni della vostra vita, subire le decisioni degli altri senza fiatare non vi farà certo stare meglio.

Acquario – Prima di iniziare con i banchetti tipici del periodo forse dovreste dedicarvi a qualche sessione di sport.

Pesci – Un fine settimana perfetto per chi è innamorato: inventate una serata speciale da vivere con il partner...

