Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle!

Ariete: Se potete, oggi rallentate i vostri ritmi, cancellate dall’agenda qualche impegno. Il fisico vi ringrazierà!

Toro: Uno spirito d’iniziativa strepitoso vi spingerà a osare sempre di più nel sociale, come nello sport e nel privato.

Gemelli: Oggi approfittatene per sistemare le questioni in sospeso ma anche per cogliere eventuali opportunità.

Cancro: Tutto si sta muovendo in modo positivo: avete l’impressione che la ruota della fortuna giri dalla vostra parte.

Leone: Lasciate perdere ogni tipo di scorciatoia e proseguite per la vostra strada, senza voltarvi indietro!

Vergine: Un grande dinamismo vi aiuterà a eccellere soprattutto nei vari impegni sociali che avete in questi giorni.

Bilancia: Se non avete urgenze, alleggerite la vostra mente con letture, spettacoli interessanti e vecchi hobby.

Scorpione: Dovrete far fronte ad alcune incomprensioni con il partner, che vi chiede più tempo da dedicare alla famiglia.

Sagittario: Invitate gli amici per recarvi a una mostra fotografica, visitare una città d’arte o andare a un concerto.

Capricorno: In serata il vostro consueto aperitivo con gli amici si rivelerà più piacevole e vantaggioso del previsto.

Acquario: Una questione vi terrà impegnati per buona parte della giornata, ma alla fine capirete che ne valeva la pena.

Pesci: La determinazione non vi manca ed è la chiave per recuperare una situazione piuttosto complicata in famiglia.

© Riproduzione riservata