Cosa dicono le stelle per il 28 ottobreLa giornata segno per segno
Ariete: Se volete guadagnare uno spazio speciale nel cuore di una persona, decidetevi a fare un passo avanti!
Toro: La situazione sentimentale si mette estremamente bene, meglio delle vostre più rosee aspettative.
Gemelli: Distinguere gli amici sinceri da quelli falsi è una priorità anche sul posto di lavoro. Mettetevi all’opera.
Cancro: Un tarlo si insinua in testa e vi riempie di dubbi. Se non riuscite a fugarli, chiedete consiglio a un amico.
Leone: Forse quel rapporto di coppia è semplicemente da archiviare, senza illudersi o girarci troppo attorno...
Vergine: Se volete cambiare lo status quo nella sfera delle amicizie, approfittate delle prossime vacanze.
Bilancia: Sul lavoro, l’affiatamento con i colleghi diventa una forza capace di sbaragliare la concorrenza.
Scorpione: Viaggiate spediti come treni, incuranti di ciò che dicono o pensano gli altri. Sarà l’atteggiamento giusto?
Sagittario: Serata ideale per assistere a uno spettacolo, rilassarvi e lasciare sullo sfondo i grattacapi lavorativi.
Capricorno: Quella che sembrava una circostanza favorevole si rivela più complicata del previsto. Coraggio!
Acquario: Parenti e amici si mostrano disponibili a coccolarvi e raccogliere le vostre confidenze.
Pesci: Rendimento scarso rispetto al solito. Niente di preoccupante, ma vi conviene rimettervi in riga in fretta.