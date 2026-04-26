Cosa dicono le stelle per il 26 aprile 2026La giornata segno per segno
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Ariete – Sul lavoro spingete forte, nei rapporti siete diretti (forse troppo). Rallentate un po’ e riprendete lo sport!
Toro – Se cercate stabilità, è un buon momento per sistemare questioni amorose pendenti... Coraggio!
Gemelli – Imparate a mettervi di più in gioco e presto un confronto sincero potrebbe sorprendervi in positivo.
Cancro – Emotività alta ma consapevole. Mettete però confini sani con chi si appoggia spesso a voi. Vi farà bene.
Leone – Volete riconoscimento e lo otterrete, se eviterete lotte di ego. Anche in amore: pensate prima di agire...
Vergine – State riorganizzando qualcosa di importante, dentro o fuori. Prima però fate chiarezza con quella persona...
Bilancia – Le relazioni sono al centro della giornata: incantate tutti con il vostro fascino e la parlantina acuta...
Scorpione – Oggi vi sentite intensi: riuscite a tagliate il superfluo, tenendo solo ciò che conta. Ma non sfoltite troppo...
Sagittario – Avete bisogno di stimoli nuovi, anche piccoli. Presto un’idea si trasformerà in opportunità concreta!
Capricorno – Oggi focus sulle responsabilità, ma sentite il bisogno di alleggerire e condividere le pressioni con altri.
Acquario – Periodo un po’ imprevedibile. Qualcuno potrebbe non capire subito le vostre scelte. Fate chiarezza.
Pesci – Capite sempre prima degli altri dove sta andando una situazione. Fidatevi, ma restate con i piedi a terra.