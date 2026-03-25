Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle per il 25 marzo 2026.

Ariete: Oggi le stelle vi chiedono di dosare le energie: invece di abbattere i muri, provate a cercare la porta!

Toro: È il momento di raccogliere i frutti della vostra costanza: sul lavoro arrivano le prime conferme positive!

Gemelli: Oggi sarete travolti da mille stimoli, ma il rischio è la dispersione: scegliete una sola priorità per volta.

Cancro: La sensibilità è la vostra forza, non un limite. Riuscirete a leggere tra le righe di una situazione complessa!

Leone: È una giornata di grandi ambizioni, ma fate attenzione a non apparire troppo autoritari con i colleghi.

Vergine: Ordine e disciplina sono le parole d’ordine, ma le stelle vi suggeriscono di inserire un po’ di fantasia!

Bilancia: Siete in cerca di equilibrio tra dovere e piacere. La giornata favorisce i contatti sociali e le relazioni ufficiali.

Scorpione: Il vostro intuito è affilato. Ormai captate i cambiamenti prima che avvengano e questo vi aiuta molto.

Sagittario: L’ottimismo torna a farsi sentire dalle vostre parti. Avete voglia di progettare viaggi o nuove imprese.

Capricorno: Siete solidi come roccia, infatti al lavoro la vostra affidabilità viene notata dai piani alti. Riconoscetevelo!

Acquario: La sfera sociale è vivace: nuovi amici potrebbero entrare a far parte della vostra cerchia ristretta.

Pesci: Oggi la realtà vi richiama all’ordine. Usate la vostra creatività per risolvere problemi pratici.

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