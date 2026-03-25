Cosa dicono le stelle per il 25 marzo 2026La giornata segno per segno
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle per il 25 marzo 2026.
Ariete: Oggi le stelle vi chiedono di dosare le energie: invece di abbattere i muri, provate a cercare la porta!
Toro: È il momento di raccogliere i frutti della vostra costanza: sul lavoro arrivano le prime conferme positive!
Gemelli: Oggi sarete travolti da mille stimoli, ma il rischio è la dispersione: scegliete una sola priorità per volta.
Cancro: La sensibilità è la vostra forza, non un limite. Riuscirete a leggere tra le righe di una situazione complessa!
Leone: È una giornata di grandi ambizioni, ma fate attenzione a non apparire troppo autoritari con i colleghi.
Vergine: Ordine e disciplina sono le parole d’ordine, ma le stelle vi suggeriscono di inserire un po’ di fantasia!
Bilancia: Siete in cerca di equilibrio tra dovere e piacere. La giornata favorisce i contatti sociali e le relazioni ufficiali.
Scorpione: Il vostro intuito è affilato. Ormai captate i cambiamenti prima che avvengano e questo vi aiuta molto.
Sagittario: L’ottimismo torna a farsi sentire dalle vostre parti. Avete voglia di progettare viaggi o nuove imprese.
Capricorno: Siete solidi come roccia, infatti al lavoro la vostra affidabilità viene notata dai piani alti. Riconoscetevelo!
Acquario: La sfera sociale è vivace: nuovi amici potrebbero entrare a far parte della vostra cerchia ristretta.
Pesci: Oggi la realtà vi richiama all’ordine. Usate la vostra creatività per risolvere problemi pratici.