Ariete - Fermatevi un istante! La fretta vi sta logorando: riflettete prima di agire e ritroverete presto la giusta rotta...

Toro - Osate un po’ di più. Uscite dalla zona di comfort: una sorpresa inaspettata attende solo un vostro gesto.

Gemelli - Perché non ascoltate gli altri? Anche il silenzio vi rivelerà segreti preziosi che la vostra fretta aveva ignorato.

Cancro - Voltate pagina con il vostro passato: il solstizio vi regala una forza del tutto nuova. Siate coraggiosi!

Leone - La generosità vi renderà più ammirati di quanto possa fare il vostro ego. Condividete il podio...

Vergine - Non tutto deve essere perfetto per essere goduto: accettate un po’ di sano caos. Lasciatevi andare!

Bilancia - Decidete adesso e smettete di pesare ogni pro e contro: seguite l’istinto e non ve ne pentirete mai.

Scorpione - Riemergete dal fondo. Le tensioni ora svaniscono: è tempo di mostrare al mondo la vostra rinascita!

Sagittario - Radicatevi un po’. Anche i viaggiatori hanno bisogno di un porto sicuro: curate i vostri affetti.

Capricorno - Ricordate che il lavoro non è tutto: a fine giornata concedetevi il lusso della leggerezza. E sorridete di più...

Acquario - Oggi connettetevi davvero. Spegnete i social e cercate sguardi veri: l’ispirazione nascerà dall’incontro.

Pesci - I sogni sono bellissimi, ma a voi serve un piano d’azione per realizzarli. Agite concretamente!

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