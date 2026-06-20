Cosa dicono le stelle per il 20 giugnoLa giornata di oggi, secondo lo Zodiaco
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri, segno per segno.
Ariete: Esprimete pacatamente le vostre opinioni. Solo così vi daranno ascolto e potrete raggiungere lo scopo.
Toro: Per rimettervi in pista, contate sull’appoggio della famiglia e degli amici più cari. Ce la farete!
Gemelli: Approfittate di un’occasione inaspettata per lasciare a casa i problemi e rilassarvi come preferite.
Cancro: Coraggio e voglia di agire in autonomia possono essere frenati da scrupoli che non hanno fondamento.
Leone: Vivete un momento spensierato e pacifico, ideale per incontrare gli amici o dedicarvi al fitness.
Vergine: I grattacapi lavorativi vi infastidiscono, ma non vi impediscono di vivere momenti allegri e sereni.
Bilancia: Il forte ascendente che avete sugli altri può consentirvi di aprire porte che sembravano chiuse per sempre.
Scorpione: Affrontate con coraggio quella faccenda spinosa. Sarà pur sempre meglio che rimanere col dubbio...
Sagittario: Improvvisamente tornano alla ribalta delle vecchie imprese che potrebbero ancora rivelarsi proficue.
Capricorno: La strada è tutta in discesa, ma per mantenere il controllo ogni tanto dovete moderare la velocità.
Acquario: Un’iniziativa ambiziosa vi frulla per la testa, ma fareste bene a chiedere il parere di una persona fidata.
Pesci: La strategia migliore in questo periodo è quella difensiva, sia in ambito professionale che nelle finanze.