Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri, segno per segno. 

Ariete: Esprimete pacatamente le vostre opinioni. Solo così vi daranno ascolto e potrete raggiungere lo scopo.

Toro: Per rimettervi in pista, contate sull’appoggio della famiglia e degli amici più cari. Ce la farete!

Gemelli: Approfittate di un’occasione inaspettata per lasciare a casa i problemi e rilassarvi come preferite.

Cancro: Coraggio e voglia di agire in autonomia possono essere frenati da scrupoli che non hanno fondamento.

Leone: Vivete un momento spensierato e pacifico, ideale per incontrare gli amici o dedicarvi al fitness.

Vergine: I grattacapi lavorativi vi infastidiscono, ma non vi impediscono di vivere momenti allegri e sereni.

Bilancia: Il forte ascendente che avete sugli altri può consentirvi di aprire porte che sembravano chiuse per sempre.

Scorpione: Affrontate con coraggio quella faccenda spinosa. Sarà pur sempre meglio che rimanere col dubbio...

Sagittario: Improvvisamente tornano alla ribalta delle vecchie imprese che potrebbero ancora rivelarsi proficue.

Capricorno: La strada è tutta in discesa, ma per mantenere il controllo ogni tanto dovete moderare la velocità.

Acquario: Un’iniziativa ambiziosa vi frulla per la testa, ma fareste bene a chiedere il parere di una persona fidata.

Pesci: La strategia migliore in questo periodo è quella difensiva, sia in ambito professionale che nelle finanze.

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