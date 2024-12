Cosa ci aspetta oggi, 20 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Sono giorni carichi di emozioni per voi: perché non prendervi un momento per fermarvi, prima delle feste?

Toro: Dopo settimane di duro lavoro, la pausa natalizia vi regalerà la capacità di prendere decisioni importanti.

Gemelli: Siete tanto testardi che non ammettete di esservi sbagliati. Forse è meglio sistemare le cose in tempo...

Cancro: Il freddo vi aiuta a pensare lucidamente. Copritevi e abbandonatevi a una bella passeggiata.

Leone: L’idea di partire vi alletta ma spaventa allo stesso tempo. Provate a non pensare troppo al futuro.

Vergine: Per tanto tempo vi siete accontentati, ora non potete più ingannare il vostro cuore. Sbilanciatevi.

Bilancia: Questi sono i giorni migliori per dedicarvi a un grande annuncio. Non preoccupatevi del “come”, ce la farete!

Scorpione: Dopo giorni intensi in cui non avete trovato un attimo di pace... C’è finalmente il tempo per rimediare...

Sagittario: Avete sempre sperato di incontrare qualcuno che vi capisse, ma le amiche sono insostituibili in questo caso.

Capricorno: Fra tutti i desideri vi preme quello di amare meglio il partner. Potete cominciare dalle piccole cose.

Acquario: In testa vi frulla un’idea nuova e bizzarra, ma non è forse il periodo delle novità? Metteteci tutto il cuore!

Pesci: In questi giorni vi sentite un pesce fuor d’acqua. Ma non è obbligatorio sprizzare di gioia. Tranquilli.

