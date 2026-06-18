Ariete – Una calma inattesa vi avvolge quest’oggi: rallentare non è una perdita, ma un modo per ritrovare direzione.

Toro – Un ricordo estivo riemerge con dolcezza e vi fa capire cosa conta davvero, al di là delle abitudini recenti.

Gemelli – Le parole scorrono leggere, ma sono i silenzi a raccontare di più: cogliete ciò che non viene detto.

Cancro – Sentite il bisogno di proteggervi, come se qualcosa chiedesse spazio: concedervelo vi farà bene.

Leone – Un gesto forte accende qualcosa dentro la coppia: non serve molto per ritrovare entusiasmo autentico.

Vergine – La mente si placa quando smettete di controllare tutto: lasciar fluire vi sorprende positivamente.

Bilancia – Oggi un equilibrio sottile si ricompone quasi da solo: meno interventi, più fiducia in ciò che evolve.

Scorpione – Un’emozione profonda emerge senza il necessario preavviso: accoglierla vi rende più forti, non più fragili.

Sagittario – L’orizzonte sembra più ampio in questi giorni: anche senza muovervi, qualcosa dentro di voi si apre al nuovo.

Capricorno – Un pensiero insistente trova finalmente forma: metterlo a fuoco vi restituisce chiarezza e voglia di esagerare.

Acquario – Un incontro lascia una traccia sottile in voi: non è immediato, ma porterà riflessioni nei prossimi giorni.

Pesci – La sensibilità diventa guida silenziosa: seguire ciò che sentite vi conduce verso scelte più autentiche.

© Riproduzione riservata