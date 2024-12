Cosa ci aspetta oggi, 16 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Tirate fuori il vostro animo avventuroso: perché non provare un nuovo ristorante questa sera?

Toro - Oggi la vostra parlantina sarà irresistibile, avrete la risposta sempre pronta per far ridere chiunque!

Gemelli - Avete bisogno di un po’ di coccole. Organizzate una serata pizza, pigiama e divano con il partner!

Cancro – Il vostro umore non sarà certo dei migliori, evitate di riversare le vostre frustrazioni sulle altre persone!

Leone - Va bene avere fiducia in se stessi, ma non esagerate. Abbassate un po’ la cresta o finirete per litigare!

Vergine - Sentite il bisogno di fare ordine. Perché non partire da qualcosa di semplice, come il cassetto dei calzini?

Bilancia - La vostra proverbiale diplomazia verrà messa alla prova: riuscirete a placare quel conflitto tra colleghi?

Scorpione - Vorreste aiutare sempre gli altri senza alcuna ricompensa. Un gesto lodevole, ma non siate ingenui.

Sagittario - Voglia di cambiare aria? In attesa di una vacanza, perché non modificare il solito tragitto casa-lavoro?

Capricorno - Non c’è niente che possa fermarvi: quando alla radio parte la vostra canzone preferita, vi scatenate!

Acquario - Le vostre idee possono sembrare stravaganti agli occhi degli altri, ma non mollate, cambieranno opinione!

Pesci - Non sottovalutare il potere di un buon pianto. Talvolta può davvero essere uno sfogo rigenerante!

